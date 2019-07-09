السعودية اليوم / مدير تعليم البكيرية يُطلق برامج التدريب الصيفي لـ 3000 معلم ومعلمة



البكيرية 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

أطلق مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح أمس، انطلاقة برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات، التي تقيمها الإدارة ممثلة بقسم التدريب التربوي والابتعاث في مركزي التدريب التربوي (بنين - بنات) يستفيد منها قرابة 3000 من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.

وأوضح مدير التعليم خلال انطلاقة برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات أن هذه البرامج تهدف إلى زيادة النمو المهني واكتساب الخبرات وتنمية المهارات والاطلاع على كل ما هو جديد في ظل التطور المعرفي، مثمنًا الدور المهم لبرامج التطوير المهني التعليمي الصيفية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، لرفع مستوى الأداء المهني للكادر التعليمي وتحسين الكفاءة لضمان جودة المخرج التعليمي، متمنيًا أن تعود الفائدة على المعلمين والمعلمات في الميدان التعليمي، معربًا عن شكره وتقديره لقسمي التدريب التربوي والابتعاث (بنين - بنات ) ولإدارة شؤون المباني على جهودهم لتجهيز وتهيئة الاستعدادات من أجل بيئة تدريبية مناسبة.

من جانبه بين رئيس قسم التدريب والابتعاث "بنين" محمد بن صالح الزبن أن المعلمين والمعلمات المسجلين بلغ قرابة لـ 3000 معلم ومعلمة الذين التحقوا بـ 35 من البرامج التدريبية التي يقدمها 15 مدربًا ومدربة.

بدورها أشارت رئيسة قسم التدريب التربوي والابتعاث "بنات" حصة النفيسة إلى أن الإدارة سخرت جميع الإمكانات والاستعدادات بتجهيز جميع القاعات بأجهزة عرض حديثة متكاملة لضمان تنفيذ البرامج في بيئة مناسبة لجميع المتدربات.

// انتهى //

12:53ت م

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