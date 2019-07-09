السعودية اليوم / مدير جوزات المدينة المنورة يتفقد صالات الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي



المدينة المنورة 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

تفقد مدير جوازات منطقة المدينة المنورة المكلف العميد بدر بن معيوف المطيري اليوم, صالات الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في إطار جولة تفقدية للوقوف على أعمال الجوازات والصالات المعدة لاستقبال الحجاج.

ورافق العميد المطيري خلال الجولة التفقدية قائد قوات الحج بجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي العميد فواز بن قالط الفقير, وتم الوقوف على إنهاء إجراءات الحجاج القادمين بكوادر بشرية تم تأهيلها لخدمة ضيوف بيت الله، إضافة لدعم جميع الكاونترات بالأجهزة والمعدات الحديثة لمكافحة التزوير، وأنظمة الحاسب الآلي المطورة لضمان سرعة إنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة.

وأوضح مدير جوازات المنطقة أن إدارة جوازات المدينة المنورة أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لحج هذا العام وفق الخطة السنوية المعدة من قبل، حيث تم إعداد الكادر البشري المدرب والمؤهل لأعمال حج هذا العام 1440هـ، لخدمة ضيوف بيت الله القادمين من خارج المملكة.

من جهة أخرى أكد قائد قوات الحج بجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز العميد فواز الفقير أن الإمكانات البشرية المؤهلة والتقنية ذات الجودة العالية تسهم في عملية إنهاء الإجراءات بمرونة فائقة، وزاد الفقير أن الجهود مضاعفة من الجميع لتفادي جميع العوائق الممكنة ولتقديم الخدمة بجودة عالية المستوى وتوفير أقصى سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام.

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12:36ت م

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