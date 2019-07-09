السعودية اليوم / انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للأشخاص ذوي الإعاقة بالباحة



الباحة 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

عقد المجلس الاستشاري للأشخاص ذوي الإعاقة بمنطقة الباحة أمس, الاجتماع الأول، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شائق بن محمد آل شائق, وأعضاء المجلس.

وهدف الاجتماع إلى بناء تصور مشترك عن الخطط والمشاريع المستقبلية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة, واندماجهم الاجتماعي في سوق العمل.

وأكد آل شائق بدور المجلس في متابعة احتياجات ذوي الإعاقة، مستمعاً إلى أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه الاشخاص ذو الاعاقة بالمنطقة, حيث تم طرح مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة.

وفي نهاية الاجتماع تم تسجيل أهم التوصيات التي يسعى المجلس الى تحقيقها.

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12:35ت م

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