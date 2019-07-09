السعودية اليوم / مصر تستضيف الاجتماع السنوي لمجلس محافظي المصارف العربية



القاهرة 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

تستضيف القاهرة في شهر سبتمبر القادم أعمال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ،وذلك تلبيةً لدعوة من البنك المركزي المصري.

وسيتضمن الاجتماع القادم مناقشة التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على الدول العربية، ومواضيع أخرى كحوكمة المصارف المركزية والعملات الرقمية للمصارف المركزية.

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12:25ت م

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