السعودية اليوم / غرفة المخواة تعلن فتح التسجيل ببرامج الدبلومات



الباحة 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة المخواة, عن فتح التسجيل لبرامج الدبلومات على الحساب الخاص، وذلك بتعاون مع بيت الخبرة لدعم الاستشارات والحلو التقنية.

وأبانت الغرفة أن الرسوم تبلغ 4800 ريال في التخصصات التي تشمل دبلوم الأمن السيبراني, وإدارة المشاريع, وإدارة الأعمال, وإدارة الجودة, والسكرتارية الطبية, بالإضافة الى دبلوم إدارة الموارد البشرية, وتقنية المعلومات للأعمال.

ودعت الغرفة الراغبين بالتسجيل في برامج الدبلومات المذكورة الدخول على الرابط التالي: https://mkchamber.sa، أو عن طريق التسجيل المباشر بمقر الغرفة.

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12:22ت م

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