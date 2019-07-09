

الخليل 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل الاخوين عدنان وطارق خضر ادريس، ومن بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، اعتقلت معتصم فاروق المسالمة، ومن مخيم الفوار اعتقلت الشاب حازم أبو كيفة.

وفي نفس السياق نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخل مخيم الفوار وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات الفلسطينيين ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

// انتهى //

12:18ت م

0052





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.