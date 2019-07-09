السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تنفذ عدداً من البرامج التدريبية ضمن مبادرة "صيفنا مهارات"



عرعر 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

تواصل جامعة الحدود الشمالية بتنفيذ عدداً من البرامج التدريبية، ضمن مبادرة "صيفنا مهارات"، حيث نفذت الجامعة خلال الأيام الماضية برامج تدريبة للطلاب والطالبات.

وتهدف المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ،لاستثمار أوقات فراغ الشباب في مختلف المجالات التعليمية والتثقيفية والتوعية.

من جانبه أوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور معن بن محمد المدني أن معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري قد وجه بتسخير جميع إمكانات الجامعة، بما يضمن تحقيق أهداف المبادرة بشكل فعال، مشيراً إلى أن العمادة ستعقد يوم الأحد القادم دورة بعنوان "تصميم وبرمجة تطبيقات الجوال"، وتستمر خمسة أيام، وفي يوم الأحد 18 ذو القعدة الجاري، ستعقد دورة بعنوان "الموجات الراديوية وشبكات الجيل الخامس"، لمدة يومين.

وستعقد يوم الثلاثاء 20 ذو القعدة الجاري، دورة عن "أنظمة الطاقة الشمسية"، وكيفية تصميم أنظمة الطاقة الشمسية ومواصفات الوحدات والخلايا الشمسية، والجانب النظري لتصميم وحدة شمسية متكاملة وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

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12:02ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.