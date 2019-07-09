السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظة رام الله



رام الله 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم ثلاثة فلسطينيين من محافظة رام الله.

وأفادت مصادر محلية في رام الله بأن قوات الاحتلال اعتقلت مالك مرار من قرية بدرس غرب المدينة، ومحمد عبد الكريم من قرية سلواد شرق المدينة، فيما اعتقلت تلك القوات طه عرموش بعد أن داهمت منزله في بيتونيا، علاوة على مداهمتها منزلي أخويه زكريا وزياد، وعبثت بمحتوياتهما.

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11:50ت م

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