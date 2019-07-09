السعودية اليوم / "خطورة القطيعة بين المسلمين" محاضرة بتعاوني الباحة غداً



الباحة 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة الباحة غداً, محاضرة بعنوان "خطورة القطيعة بين المسلمين"، يقدمها أمين بن حامد الخرش, وذلك بعد صلاة المغرب بجامع الملك فهد.

وتأتي المحاضرة ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي ينظمها المكتب بالمحافظة.

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11:47ت م

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