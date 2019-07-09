السعودية اليوم / خدمات صحية على مدار الساعة لضيوف الرحمن في المدينة المنورة



المدينة المنورة 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

كلفت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ما يقارب 7000 موظف وموظفة للعمل خلال موسم الحج هذا العام 1440 هـ، كما خصصت عدداً من المراكز الصحية لخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضحت "صحة المدنية المنورة" أنه جرى تخصيص كل من مركز باب جبريل، والصافيه، والسلام وباب المجيدي حول الحرم النبوي الشريف، وفي مناطق سكن الحجاج تم تخصيص مركز أحد، وقباء والعوالي، أما في مداخل ومخارج المدينة المنورة فقد تم تخصيص مركز حجاج البر، ومحطة الهجرة، والميقات الموسمي (1 - 2) ، وتتواجد المراكز الصحية "اليتمة، الصلصلة"، لخدمة المسافرين في الطرق الرئيسة من وإلى المدينة المنورة.

وأضافت أنه على صعيد المنافذ الجوية والبحرية فقد خصصت كلاً من مركز المراقبة الصحية بمنفذ مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومركز المراقبة الصحية بمنفذ مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز بمحافظة ينبع ومركز المراقبة الصحية بميناء ينبع البحري.

وفيما يخص خدمات النقل الإسعافي فقد تم تزويد كل من مركز مدينة الحجاج الموسمي، ومركز محطة الهجرة الموسمي، ومركز صحي باب جبريل الموسمي، ومركز باب المجيدي الموسمي ومركز باب السلام الموسمي ومركز الصافيه وذلك بالتنسيق مع إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي كما تم زيادة أعداد المركبات الإسعافية في بعض المراكز الصحية الدائمة كمركز المراقبة الصحية بمنفذ مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، كما توفر صحة المدينة المنورة (8) مركبات جولف لنقل ضيوف الرحمن في المطار وداخل الساحات.

وبينت صحة المدينة المنورة أنه في جانب الإمكانيات العلاجية المتوفرة لخدمة ضيوف الرحمن ومن خلال (10) مستشفيات يتم تقديم الخدمات في كل من مستشفى الملك فهد العام، والأنصار، والميقات، وأحد، والمدينة للنساء والولادة والأطفال، ومدينة الحجاج، وخيبر، والحناكية ، والحمنة ومستشفى ينبع العام، كما تم تخصيص مركز لضربات الشمس بسعة سريرية تقدر بحوالي (30) سريراً.

يذكر أن صحة المدينة المنورة توفر عيادات متنقلة لخدمة المسافرين براً عبر طريق المدينة المنورة وهي عبارة عن وحدة كبيرة داخل محطة ساسكو تقدم خدماتها الوقائية والإسعافية لضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين وأخرى داخل المدينة.

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11:46ت م

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