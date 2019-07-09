السعودية اليوم / مفتي تونس يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف



المدنية المنورة 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

قام مفتي جمهورية تونس الدكتور عثمان بن محمد بطيخ أمس، بزيارة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، في إطار زيارته الحالية للمملكة، وكان في استقباله الأمين العام للمجمع الدكتور بندر بن فهد السويلم.

وقال مفتي جمهورية تونس: إن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة مكسب للمسلمين عامة، وإرث للأجيال القادمة، وفخر نعتز به، وهو مفخرة للمملكة العربية

وفي نهاية الزيارة، أشاد مفتي جمهورية تونس بما تقدمه المملكة العربية السعودية للمسلمين في كل مكان من خدمات ودعم وتسهيلات, ومنهجها الإسلامي المعتدل، والسياسة الحكيمة من قيادتها الرشيدة في مناصرة قضايا المسلمين، وتقديم العون والدعم في كل زمان ومكان، داعياً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ خير الجزاء على ما يقومون به من خدمة لكتاب الله.

// انتهى //

11:45ت م

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المدنية المنورة 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسقام مفتي جمهورية تونس الدكتور عثمان بن محمد بطيخ أمس، بزيارة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، في إطار زيارته الحالية للمملكة، وكان في استقباله الأمين العام للمجمع الدكتور بندر بن فهد السويلم.وقال مفتي جمهورية تونس: إن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة مكسب للمسلمين عامة، وإرث للأجيال القادمة، وفخر نعتز به، وهو مفخرة للمملكة العربية السعودية ، وللمسلمين في أصقاع الأرض، مبدياً سعادته بزيارة المجمع، وإعجابه بما رآه من تجهيزات، ودقة في العمل، وكمية الإنتاج، مقدماً شكره لجميع العاملين فيه.وفي نهاية الزيارة، أشاد مفتي جمهورية تونس بما تقدمه المملكة العربية السعودية للمسلمين في كل مكان من خدمات ودعم وتسهيلات, ومنهجها الإسلامي المعتدل، والسياسة الحكيمة من قيادتها الرشيدة في مناصرة قضايا المسلمين، وتقديم العون والدعم في كل زمان ومكان، داعياً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ خير الجزاء على ما يقومون به من خدمة لكتاب الله.// انتهى //11:45ت م0036

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