السعودية اليوم / أمين نجران يدشن مشروع صحة البيئة والمكافحة والرش المنزلي



نجران 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

دشن أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان اليوم، مشروع صحة البيئة والمكافحة والرش المنزلي، الذي يستهدف القضاء على بؤر تكاثر الحشرات داخل المنازل.

وأبان المهندس عيبان، أن المشروع يستهدف جميع أحياء مدينة نجران، بفريق عمل مكون من 69 عاملاً و 26 سيارةً مجهزة بأجهزة رش بالنظام الحراري والنظام الرذاذي في مجال الرش والمكافحة، وذلك بهدف القضاء على مصادر نواقل الأمراض الحشرية.

من جهته أوضح وكيل الأمين للخدمات فرج آل منصور، أن الفرق المختصة بالمشروع تقوم بعملية مسح للمستنقعات يتم من خلالها رصد واكتشاف أماكن البعوض والحشرات والقضاء عليها بالطرق الصحيحة.

ودعت أمانة منطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الفرق الميدانية في اتخاذ التدابير الوقائية للقضاء على بؤر تكاثر البعوض المتمثلة في تجمعات المياه الصغيرة والكبيرة، وتصريف مياه المكيفات بالشكل الصحيح وعدم تجميعها داخل الأواني المكشوفة للحد من مواقع التكاثر.

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11:42ت م

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