السعودية | أنباء حول اعتماد سلم رواتب الوظائف التعليمية الجديد

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أنباء حول اعتماد سلم رواتب الوظائف التعليمية الجديد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:34 صباحًا, 9 يوليو 2019 م المناطق_الرياض أثارت أنباء متداولة عن موافقة الجهات العليا على اعتماد سُلَّم رواتب الوظائف التعليمية الجديد حالة من الجدل بين المعلمين في المملكة.

ودشن مغردون هاشتاق بعنوان ” سلم رواتب المعلمين الجديد” تداولوا خلاله قائمة توضح أبرز الرواتب والحوافز التي تم تخصيصها للوظائف التعليمية. وتضمنت الأنباء المتداولة أن السُلَّم الجديد يحتوي على 5 مستويات لكل رتبة و6 درجات تختلف معها العلاوة السنوية كما اعتمدت 4 رتب جديدة وهي مساعد معلم، ومعلم ممارس، ومعلم خبير ومعلم متقدم.

وفي السياق ذاته لم يصدر أي بيان رسمي من وزارة التعليم بشأن الإعلان عن اعتماد سلم رواتب الوظائف التعليمية حتى الآن.

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