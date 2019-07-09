بلومبرغ : المملكة توفر 20 ألف وظيفة وتخفض معدلات البطالة

2019-07-09

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

استمرارًا لنجاحاتها الاقتصادية، نجحت المملكة في خفض مستويات البطالة في البلاد، وذلك بفضل الجهود الضخمة التي تنفذها الحكومة من أجل توفير الوظائف خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأبرزت تقارير خارجية بدء المملكة في جني ثمار خططها الاقتصادية بشكل عام، والتي نجحت في خفض مستويات البطالة خلال العام الماضي.

الوظائف الحكومية

وحسب البيانات التي استعرضتها شبكة بلومبرغ الأمريكية، فإن هناك زيادة كبيرة في مستويات التوظيف الحكومي خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن خطط التجديد الاقتصادي التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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وبدا من الطبيعي أن تتمكن المملكة مؤخرًا من خفض مستويات البطالة لدى المواطنين، حيث تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.5 ٪ في الربع الأول من العام الماضي.

وبشأن الدور الحكومي في المملكة، قالت بلومبرغ إن المملكة وفرت أكثر من 20 ألف وظيفة للسعوديين منذ الربع الثالث من العام الماضي.

مجالات فرص العمل

ووفقًا لما ذكرته مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري، فإن المملكة تمكنت من إحداث طفرة على مستوى النمو والانتعاش الاقتصادي، وبالأخص في القطاعات غير النفطية.

وقالت مالك: “الانتعاش الذي نتوقعه في النشاط غير النفطي هذا العام يعزى إلى حد كبير إلى زيادة الإنفاق الحكومي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالتالي سيكون هذا هو المجال الذي سيشهد خلق فرص العمل.”

وأشارت إلى أن الأوضاع الاقتصادية في مجالات التوظيف تسير وفقًا لما خطط له ولي العهد في السنوات القليلة الماضية، حيث أكد خلال مقابلة أجريت معه في أكتوبر الماضي، أن التوظيف الحكومي يمكن أن يكون جزءًا من الحل، لكنه قال “إن خلق فرص العمل في القطاع الخاص سينمو أيضًا مع مرور الوقت.”