استدعاء 41 ألف سيارة جيب شيروكي بسبب خلل يهدد حياة السائق

2019-07-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

قررت شركة صناعة السيارات “كرايسلر” التابعة لمجموعة “فيات كرايسلر” الإيطالية الأمريكية استدعاء 41169 سيارة من طراز “جيب شيروكي” من إنتاج العام الحالي بسبب خلل في الوسائد الهوائية يمكن أن يؤثر على قدرتها على رصد حوادث التصادم بالشكل المناسب.

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وبحسب إدارة السلامة المرورية الأمريكية فإنه في بعض الحوادث يمكن أن يؤدي عدم القدرة على رصد وقوع حادث بالصورة المناسبة إلى عدم انتفاخ الوسادة الهوائية كما يجب أن يحدث وبالتالي تزيد احتمالات إصابة الركاب بجراح.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن “كرايسلر” ستبلغ أصحاب السيارات المعيبة بالمشكلة وبمواعيد التوجه إلى مراكز الصيانة والوكلاء لاستبدال الأجزاء المعيبة مجاناً. ومن المتوقع بدء عملية الاستدعاء يوم 2 أغسطس المقبل.