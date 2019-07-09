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رسمياً.. اعتماد سلم رواتب المعلمين الجديد
متابعات الخليج 365 - الرياض
وافق مجلس الوزراء على سلم رواتب الوظائف التعليمية، والذي تضمن 6 مستويات، لكل مستوى 6 درجات.
ونشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، تفاصيل قرار الجهات المعنية الذي صدر الأسبوع قبل الماضي، بالموافقة على سلم رواتب الوظائف التعليمية.
ووفقاً للسلم الجديد للرواتب، فقد تم تصنيف المعلمين والمعلمات إلى أربع رتب، وهي مساعد معلم/ معلم، ومعلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير.
وتختلف رواتب وعلاوات المعلمين والمعلمات تبعاً لرتبهم ودرجاتهم في السلم الوظيفي، حيث تتراوح العلاوة السنوية بين 300 و600 ريال لمعلمي المستوى الأول، و(320- 620) لمعلمي المستوى الثاني، و(340- 640) لمعلمي المستوى الثالث، و(310 – 580) لمعلمي المستوى الرابع، و(380- 510) لمعلمي المستوى الخامس، و(400) ريال لمعلمي المستوى السادس.
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