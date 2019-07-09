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2019-07-09 جامعة الملك سعود تحذر الطلاب من حسابات القبول الوهمية متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements حذرت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود من التعامل مع حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تدعي توفير قبول للطلاب والطالبات بالجامعات السعودية أو تنشر معلومات خاطئة. وأوضحت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود أن جميع المستجدات بشأن القبول بالجامعة يتم إعلانها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أو موقع العمادة أو بوابات القبول الخاصة بها









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