أمانة جدة تكثف الرقابة الصحية على منشآت صالات الحج والعمرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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باشرت أمانة محافظة جدة مطلع ذي القعدة الحالي جهودها الرقابية لموسم حج 1440هـ، في مدينة حجاج مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ضمن أعمال لجنة مراقبة المطاعم والكافيتريات والسوق التجاري ومكافحة الباعة المتجولين التي ترأسها أمانة جدة بمشاركة الجهات ذات العلاقة خلال موسم الحج، وتستمر حتى منتصف محرم من العام المقبل لرحلات المغادرة.

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وأوضح مدير عام الخدمات البلدية بأمانة جدة حسن بن سعيد الزهراني، أن اللجنة شرعت حاليا في جولاتها التفتيشية بصالات الحج والعمرة مستهدفة بذلك رصد مخالفات التراخيص وسوء تداول الأغذية والبيع الجائل، لافتا إلى أن الصالات تضم نحو 64 محلا تجاريا تخضع جميعها للرقابة البلدية، وذلك في إطار اتخاذ الاستعدادات اللازمة لموسم حج 1440هـ،

وتقديم الخدمات والتسهيلات كافة لحجاج بيت الله الحرام.

وبين الزهراني أن الخطة الميدانية تتضمن العمل على مدار 24 ساعة بواقع 3 ورديات يوميا تمارس مهامها الرقابية على جميع المواقع في صالات الحج والعمرة بشكل متكرر، وبإجمالي 9 جولات يوميا، تتضمن تنفيذ 81 زيارة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ونظامية المنشآت، حيث يجري خلال ذلك رفع عينات من الأطعمة والمشروبات وإرسالها لمختبر الأمانة لإجراء التحليل اللازم للتأكد من سلامتها، وفي حال ثبوت عدم صلاحية العينة تطبق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية لتصحيح الوضع نظاما.