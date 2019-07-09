شاهد توقعات الطقس ليوم غدٍ الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، عن توقعات الطقس ليوم غدٍ الثلاثاء في المملكة، حيث قد تؤثر رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الواقعة ما بين وادي الدواسر ونجران والجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر.

كما توقعت أن يبقى الطقس حارا إلى شديد الحرارة يُصحب برياح نشطة على المنطقة الشرقية، كما تكون السماء غائمة جزئياً وقد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان ومرتفعات عسير. وتوقعت الهيئة أن تسجل الأحساء أعلى درجة حرارة في المملكة بـ 48 درجة مئوية، وتسجل أبها أدنى درجة حرارة في المملكة بـ 20 درجة مئوية.