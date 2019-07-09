الإنفاق على تطبيقات الهواتف الذكية بلغ 39 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019

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مازال المستخدمين يحملون تطبيقات الهواتف جديدة على هواتفهم الذكية، بل وينفقون المزيد كل سنة مقارنة بسابقتها. وخلال النصف الأول من العام الجاري وحده بلغ الإنفاق على التطبيقات على متجر قوقل وآبل حوالي 39 مليار دولار بزيادة تفوق 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتوزعت هذه الـ 39 مليار دولار على آبل بنصيب 25.5 مليار دولار وقوقل 14.2 مليار دولار.
وكان التطبيق الأكثر تحقيقاً للأرباح هو تطبيق التعارف والمواعدة Tinder حيث بلغ الإنفاق عليه 497 مليون دولار، وجاء تطبيق نتفلكس ثانياً بإجمالي 399 مليون دولار.
من إجمالي الإنفاق 39 مليار دولار كانت الألعاب هي صاحبة نصيب الأسد حيث بلغت حصتها 29.6 مليار دولار والباقي ذهب للتطبيقات. ونمت عائدات الألعاب بأكثر من 11%.
وكانت لعبة Honor of Kings الأكثر تحقيقاً للدخل حيث جمعت 728 مليون دولار وهذا فقط عبر متجري آبل وقوقل بدون أن نحسب المتاجر الصينية والخارجية.
وفي المركز الثاني لعبة Fate/Grand Order التي حققت 628 مليون دولار وثالثاً جاءت لعبة Monster Strike التي حققت 566 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.
والألعاب الشهيرة Candy Crush Saga و PUBG Mobile كانتا في المركزين الرابع والخامس على التوالي.
الجدير بالذكر أن مرات التحميل للألعاب أيضاً ارتفعت 3.2% لتصل إلى أكثر من 20 مليار مرة تحميل خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
أما الألعاب الأكثر تحميلاً فقد كانت Color Bump 3D , Garena Free Fire و PUBG Mobile
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