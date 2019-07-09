انستغرام تطلق مزايا جديدة لمكافحة التنمّر الإلكتروني

:



.

ظاهرة التنمّر الإلكتروني قديمة قدم ظهور الشبكات الاجتماعية وربما قبلها مواقع الدردشة، ومع دخول المزيد والمزيد من الناس إلى تلك المواقع والتطبيقات اليوم، أصبحت تظهر بكثافة أكبر ما يجعل الشركات تتحرك لمكافحتها بالأدوات المتاحة لديها.

وانستغرام لديها تجربة طويلة في هذا المجال حيث أنها كانت تستخدم الذكاء الاصطناعي للتعرف على عبارات التنمر الالكتروني في التعليقات والصور والفيديوهات وتعمل على محاربتها سواء من منع ظهورها لعدد أكبر من المستخدمين أو حتى حذفها.

واليوم تطورت قدرات انستغرام في استخدام الذكاء الاصطناعي لدرجة أنها أصبحت تخبر المستخدم إن كان تعليقه يعتبر على أنه تنمر الكتروني قبل نشره حتى! هذا يعني أثناء كتابة التعليق تقوم خوارزميات الذكاء لدى انستغرام بفحص محتوى الكلام وتفسيره قبل نشره وذلك في محاولة منها لردع المستخدم من نشر التعليق إن كان مسيئاً.

وأجربت انستغرام اختبار على هذه الميزة الجديدة وأظهرت تجاوباً من المستخدمين الذين يتراجعون عن تعليقاتهم إن أظهرت لهم أنها تعتبر تنمر إلكتروني أو سخرية واستهزاء من صاحب المنشور.

Advertisements

ومن ناحية أخرى عندما يتعرض الشخص إلى تنمر من أحد المستخدمين فإنه كثيراً ما يمانع حجبه أو إلغاء متابعته حتى لا يتسبب ذلك بتصعيد الموقف وزيادة حدة موجة التنمر ضده.

لذا تعمل الآن انستغرام على تطوير ميزة جديدة تسمح للأشخاص بتحسين تجربة التصفح وبدون أن يعلم المتنمر بأنه المستهدف. الميزة الجديدة تدعى Restrict وتقوم على تقييد حساب أي مستخدم وبالتالي فإن تعليقاته المنشورة على منشورات الشخص المتعرض للتنمر ستظهر لصاحب التعليق فقط.

ويمكن يدوياً الموافقة على عرض التعليقات في كل منشور بشكل منفصل ليتاح للجميع رؤيته.

كما أن تقييد المستخدم سيمنعه من معرفة إن كانت متصلاً الآن أو متى قرأت رسائله الخاصة. إنها حالة وسط بين المتابعة والحذف لعلها تقدم حلّاً مقبولاً للجميع.

هذه المزايا ستظهر تدريجياً لكافة المستخدمين.

