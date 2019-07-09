شور العالمية للتقنية تستحوذ على شركة ماكسيس المتخصصة بتطوير التطبيقات

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أتمت شركة شور العالمية للتقنية استحواذها الكامل على شركة ماكسيس السعودية الناشئة والمتخصصة في تطوير تطبيقات الويب والهواتف الذكية. وتهدف شركة شور العالمية من هذا الاستحواذ إلى تقديم تجربة ويب وهواتف ذكية أكثر حداثة وتطورًا لعملائها على مختلف الأصعدة.

وبالتعليق على هذه الخطوة، قال الأستاذ باسم بن عبدالله السلوم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة شور العالمية للتقنية: “هذا الاستحواذ يأتي متوافقًا مع رؤية واستراتيجية شركة شور للتقنية نحو التوسع وفتح أسواق جديدة، وتقديم تجربة تقنية مميزة لعملائها في ظل المنافسة الكبيرة التي يشهدها سوق الخدمات الرقمية في المملكة العربية السعودية.

فيما صرح الأستاذ فيصل بن سالم العنزي أحد مؤسسي شركة ماكسيس التي أصبحت منذ اليوم جزءًا من شركة شور العالمية: “الاندماج مع شركة شور للتقنية سيتيح لنا النمو بشكل أكبر في الفترة القادمة وخدمة عملاء أكثر بجودة أعلى”.

وأضاف: “سنعمل خلال الفترة القادمة على تطوير منتجات برمجية مستقلة لخدمة قطاع الأعمال وتجربة نماذج أعمال مختلفة بشكل أكبر وأسرع”.

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يُشار إلى أن شركة ماكسيس تأسست في عام 2015 على يد شابين سعوديين هما فيصل بن سالم العنزي وحمد بن حسين الشهراني، وخلال سنوات عملها قدمت خدماتها في تطوير التطبيقات لمنشآت متنوعة وعملاء من القطاع الخاص والعام من شركات صغيرة ومتوسطة وهيئات حكومية، كما طورت تطبيقات في قطاعات مختلفة مثل التجارة الالكترونية والخدمات الحكومية والخدمات الداخلية للمنشآت.

فيما تأسست شركة شور العالمية للتقنية عام 2004، وجاء تأسيسها في ظل تنامي متطلبات قطاع التقنية في المنطقة.

وقد أصبحت شور ذات بصمة واضحة في السوق المحلية بفضل قدرات فريق عملها من المختصين الذين يتمتعون بأفضل الخبرات العلمية والعملية في تقنية المعلومات. وقد بدأت الشركة عملها للتوسع وفتح أسواق جديدة في 2019 بالاستثمار في قطاعات جديدة.

حيث دشنت وحدة الأعمال شور للمدفوعات الحاصلة على رخصة مؤسسة النقد في تقديم خدمات نقاط البيع، كما بدأت بالاستثمار خلال الفترة الأخيرة في الشركات الناشئة.

