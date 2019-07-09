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آبل تختبر طريقة مختلفة وسريعة لتسجيل الدخول على آي كلاود باستخدام بصمة الأصبع أو الوجه كبديل لكلمة المرور التقليدية.

آبل تختبر تسجيل الدخول على آي كلاود باستخدام بصمة الأصبع أو الوجه – iCloud

آبل تختبر تسجيل الدخول على آي كلاود باستخدام بصمة الأصبع أو الوجه

بدأت شركة آبل اختبار مزايا جديدة لطريقة تسجيل الدخول على خدمتها السحابية آي كلاود دون كلمة مرور تقليدية، بل باستخدام بصمة الأصبع أو الوجه عبر ميزتي Touch ID أو Face ID والمتواجدتين على جميع أجهزة الشركة.

ووفرت آبل طريقة تسجيل الدخول حاليًا في النسخة التجريبية على أنظمتها الأخيرة؛ iOS 13، iPadOS 13، وMacOS بنسخة كاتالينا.

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وبحسب الاختبار، فإنه عند فتح آي كلاود على متصفح سفاري، ستظهر نافذة منبثقة من الموقع تتطلب من المستخدم تسجيل الدخول باستخدام البيانات البيومترية – البصمة أو الوجه. وستكون هناك أجهزة تحتوي على ميزة بصمة الأصبع مثل ماك بوك برو وهو ما يساعد على تسجيل الدخول باستخدام بصمة الأصبع، فيما هناك أجهزة من آيفون وآيباد بنسخها الأخيرة ستحتوي ميزة بصمة الوجه وبذلك يمكن الدخول للخدمة عن طريقها.

ربما بدأت مرحلة الاختبار لهذه الميزة في الوقت الحالي، لكنها من المتوقع أن تصل بشكل كامل للمستخدمين في سبتمبر القادم.

ويمكن القول أن هذه الخطوة تعتبر ميزة إضافية لتسجيل الدخول، إلا أنها في نفس الوقت ستضيف سهولة أكثر بالدخول للخدمة.

وبطبيعة الحال، ستكون الإضافة الجديدة أكثر أمانًا للمستخدمين كونه من الصعب جدًا الدخول لحساباتهم دون تواجدهم.

