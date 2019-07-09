المستشفى التخصصي يعلن وظائف ممثل توظيف لحملة الدبلوم فأعلى

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يعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض عن توفر وظيفتين شاغرتين بمسمى ممثل توظيف أول (Employment Representative I) لحملة الدبلوم أو البكالوريوس (رجال ونساء) على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على الدبلوم في تخصص (الإدارة، إدارة الأعمال، الموارد البشرية) أو ما يعادلهم مع خبرة 3 سنوات.

– أو حاصل على شهادة البكالوريوس في (إدارة الأعمال أو الموارد البشرية) مع خبرة سنة واحدة.

– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى جيد فأعلى).

المهام الوظيفية:

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– تلقى طلبات المتقدمين للوظائف من مصدر التوظيف وإنشاء بنك بيانات من المرشحين المحتملين.

– جمع قائمة قصيرة من المتقدمين المطالبين للمتطلبات وترشيحهم للمقابلة الشخصية.

– تقييم وتأكيد الأوصاف الوظيفية للمناصب المتخصصة.

– التنسيق لإجراء اختبارات اللغة الإنجليزية تحديد قدرة المتقدم على العمل في بيئة المستشفى.

– إجراء وترتيب المقابلات المباشرة (وجها لوجه) أو المقابلات الهاتفية إذا لزم الأمر قبل التوصية بالموظف للإدارة المعنية.

– استخدام نظام أوراكل للموارد البشرية للاحتفاظ بجميع بيانات المتقدمين والمقابلات الشخصية.

– التعاون مع قسم السفر وخدمات الإسكان والعلاقات العامة لتسهيل طلبات الأسكان وترتيبات السفر للمرشحين.

– القيام بكافة الوظائف الأخرى ضمن مهام الوظيفة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم اعتباراً من اليوم الإثنين 1440/11/5هـ (الموافق 2019/7/8م) من خلال الضغط على رابط (Last 7 Days) واختيار الوظيفة (Employment Representative I) وتعبئة الطلب على الرابط التالي:

http://bit.ly/2DDn56j

