:
.
يعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض عن توفر وظيفتين شاغرتين بمسمى ممثل توظيف أول (Employment Representative I) لحملة الدبلوم أو البكالوريوس (رجال ونساء) على النحو التالي:
الشروط:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على الدبلوم في تخصص (الإدارة، إدارة الأعمال، الموارد البشرية) أو ما يعادلهم مع خبرة 3 سنوات.
– أو حاصل على شهادة البكالوريوس في (إدارة الأعمال أو الموارد البشرية) مع خبرة سنة واحدة.
– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى جيد فأعلى).
المهام الوظيفية:
– تلقى طلبات المتقدمين للوظائف من مصدر التوظيف وإنشاء بنك بيانات من المرشحين المحتملين.
– جمع قائمة قصيرة من المتقدمين المطالبين للمتطلبات وترشيحهم للمقابلة الشخصية.
– تقييم وتأكيد الأوصاف الوظيفية للمناصب المتخصصة.
– التنسيق لإجراء اختبارات اللغة الإنجليزية تحديد قدرة المتقدم على العمل في بيئة المستشفى.
– إجراء وترتيب المقابلات المباشرة (وجها لوجه) أو المقابلات الهاتفية إذا لزم الأمر قبل التوصية بالموظف للإدارة المعنية.
– استخدام نظام أوراكل للموارد البشرية للاحتفاظ بجميع بيانات المتقدمين والمقابلات الشخصية.
– التعاون مع قسم السفر وخدمات الإسكان والعلاقات العامة لتسهيل طلبات الأسكان وترتيبات السفر للمرشحين.
– القيام بكافة الوظائف الأخرى ضمن مهام الوظيفة.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم اعتباراً من اليوم الإثنين 1440/11/5هـ (الموافق 2019/7/8م) من خلال الضغط على رابط (Last 7 Days) واختيار الوظيفة (Employment Representative I) وتعبئة الطلب على الرابط التالي:
http://bit.ly/2DDn56j
كانت هذه تفاصيل خبر المستشفى التخصصي يعلن وظائف ممثل توظيف لحملة الدبلوم فأعلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.