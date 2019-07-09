الهيئة السعودية للمقاولين تعلن توفر وظيفة إدارية في مجال المحاسبة

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تعلن الهيئة السعودية للمقاولين عن توفر وظيفة إدارية شاغرة بمسمى محاسب رئيسي (Sr. Accountant) لحملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (المحاسبة).

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.

– يفضل من لديهم شهادة مهنية مثل (SOCPA أو CPA) أو ما يعادلهم.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

الوصف الوظيفي:

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تحت إشراف مدير المالية يكون المحاسب الرئيسي مسؤولاً عن تقديم الخدمات المالية للأعمال الداعمة للميزانيات والتوقعات، وتحليل الاتجاهات والتفاعل مع قادة الأعمال لتحسين الأداء بالإضافة إلى تحليل المعلومات المالية وإعداد التقارير المالية لتحديد أو الاحتفاظ بسجل للأصول والخصوم والأرباح والخسائر أو الالتزامات الضريبية أو الأنشطة المالية الأخرى داخل الهيئة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1440/11/5هـ من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط:

https://sca.sa/ar/carr

