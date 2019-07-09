وظائف إدارية وصحية بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

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أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي في جامعة الأميرة نورة بالرياض عن توفر وظائف (إدارية وصحية) للرجال والنساء من حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– أخصائي معلومات صحية أول (Health Information Specialist I)

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (إدارة معلومات صحية) مع خبرة 4 سنوات للبكالوريوس أو سنتين للماجستير.

الوصف الوظيفي: تجميع ومعالجة السجلات الطبية لمرضى المستشفى عبر النظام بطريقة تتوافق مع المتطلبات الطبية والإدارية والقانونية.

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– فني تصوير قلب تشخيصي – طب الأطفال (Cardiac Diagnostic Imaging Technician II – Pediatric)

المتطلبات: دبلوم في تخصص (تقنية القلب) مع خبرة لا تقل عن سنتين وشهادة في دعم الحياة الأساسية.

الوصف الوظيفي: أداء اختبارات ضربات القلب التشخيصية للبالغين والأطفال بإستخدام نظام إدارة أمراض القلب السريرية والمبادئ التوجيهية.

– أخصائي مستودعات رئيسي (Senior Warehouse Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (إدارة مواد) مع خبرة 6 سنوات لحملة البكالوريوس أو 4 سنوات للماجستير.

الوصف الوظيفي:استلام البضائع والأصول والتحقق منها وقبولها وتخزينها وإصدار الأوامر والتحميل والنقل الداخلي والخارجي للبضائع.

– أخصائي تطوير تنظيمي أول (Organizational Development Specialist I)

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (موارد بشرية، إدارة صحية، تطوير تنظيمي، إدارة أعمال) مع خبرة 4 سنوات للبكالوريوس أو سنتين للماجستير.

الوصف الوظيفي: المشاركة في استراتيجيات التطوير التنظيمي للموظفين وإدارة التغيير لدعم الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للمستشفى.

وأوضحت أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط.

