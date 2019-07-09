وصول الدفعة الثانية من حجاج إندونيسيا بمبادرة «طريق مكة» إلى المدينة المنورة

وصلت اليوم طائرة الدفعة الثانية من الحجاج الإندونيسيين ضمن مبادرة «طريق مكة» إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وعلى متنها 393 حاجًا وحاجة؛ لأداء فريضة حج هذا العام 1440هـ وزيارة المسجد النبوي الشريف.

وتم استقبال الحجاج الإندونيسيين وسط حفاوة وترحيب، كما قُدمت لهم باقات الورود وأطباق متنوعة من التمور والحلويات، إضافة إلى عدد من عبوات ماء زمزم ثم استقلوا الحافلات متجهين إلى المساكن المعدة لهم دون حمل أي أمتعة أو القيام بأي إجراءات أخرى، معبرين عن شكرهم لقادة المملكة على حفاوة الاستقبال وشمولهم بالخدمة الميسرة ، كما عبروا عن سعادتهم وفرحهم أن هيأ الله- عز وجل- لهم الرحلة الإيمانية للديار المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ.

وعبر الحجاج عن خالص شكرهم وامتنانهم لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- للعمل بكل ما من شأنه تيسير أداء الحجاج والمعتمرين لنسكهم من خلال تسخير كل الإمكانيات وتجنيد جل طاقاتها لتمكين قاصدي البيت الحرام من معتمرين وحجاج من أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة والعودة لأوطانهم سالمين.