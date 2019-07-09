بالصور.. محافظ الداير يدشِّن معرض جازان الماضي والحاضر

دشن محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة المعرض الفني (جازان الماضي والحاضر) والذي نفذه فريق كلمات وألوان بجازان بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة على مدى يومين بالراشد مول.
وتجول محافظ الداير نايف بن لبدة يرافقه علي زعلة رئيس جمعية الثقافة والفنون بجازان، في جنبات المعرض مشاهدا الصور والأعمال الفنية المعروضة.
وكرم محافظ الداير نايف بن لبدة الفائزين في مسابقة جازان الماضي والحاضر، مشيدًا بالمعرض وما شاهده من أعمال إبداعية لأبناء محافظة الداير خصوصًا والمنطقة عمومًا، مشيرًا إلى أن المعرض يهدف إلى تنشيط الحركة الفنية بالمنطقة وإتاحة فرصة أكبر لمواهب محافظة الداير للانتشار على نطاق أوسع، وتحفيز الفن التشكيلي في أوساط الشباب والشابات.
وتوجه بن لبدة بالشكر الجزيل لجمعية الثقافة والفنون بجازان على دعمهم للمعرض، ولفريق كلمات وألوان ممثلًا في قائدة الفريق سارة المالكي، على العمل المميز الذي ظهر به المعرض.
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