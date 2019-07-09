السفيرة ريما بنت بندر تُسلِّم أوراق اعتمادها للرئيس دونالد ترامب

أعلنت وزارة الخارجية في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، عن أن سفيرة الرياض الجديدة لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، سلمت أوراق اعتمادها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعبر حسابها الرسمي في موقع «تويتر» ، نشرت الوزارة صورة للأميرة ريما بجانب الرئيس ترامب الذي كان يحمل بيده أوراق اعتماد السفيرة الجديدة.

وقد بدأت الأميرة ريما عملها الدبلوماسي في السفارة السعودية بواشنطن يوم الخميس الماضي.

وكانت الأميرة ريما تشغل قبيل تعيينها سفيرة في واشنطن، منصب وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي منذ أغسطس من 2016، ورئيسة لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، منذ أكتوبر عام 2017.