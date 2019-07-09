«عاجل» تنشر سُلَّم رواتب المعلمين بعد موافقة الجهات العليا عليه

كشفت مصادر «عاجل» عن صدور موافقة الجهات العليا على اعتماد سُلَّم رواتب الوظائف التعليمية، مبينة أنها اعتمدت أيضًا أربع رتب تعليمية للمعلمين والمعلمات؛ بينها مساعد معلم، ومعلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير.
وأشارت المصادر إلى أن السُلَّم الجديد يحتوي على 5 مستويات لكل رتبة و6 درجات تختلف معها العلاوة السنوية؛ حيث تبدأ بـ 300 ريال في المستوى الأول للمعلمين المصنَّفين على رتبة معلم مساعد و600 ريال للمصنَّفين على رتبة معلم خبير في ذات المستوى.
وكانت «عاجل» انفردت بنشر أبرز ملامح حوافز المعلمين والمعلمات، التي أعلن وزير التعليم السابق، الدكتور أحمد العيسى، عن قرب اعتمادها ضمن مشروع سُلَّم الرواتب ولائحة الوظائف التعليمية، وكثرت الشائعات بشأنها.
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