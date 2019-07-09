«الأرصاد» تنبه سكان 4 مناطق من رياح ورؤية شبه منعدمة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، عددًا من التنبيهات بشأن حالة الطقس على بعض مناطق المملكة، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت الهيئة في التنبيهات التي اطلعت عليها «عاجل»، إنَّ المنطقة الشرقية وتشمل (الأحساء، الخبر، الخفجي، الدمام، النعيرية، حفر الباطن) تشهد نشاطًا في الرياح السطحية مصحوبة بالأتربة مع شبه انعدام في الرؤية من الثانية عشرة ظهرًا حتى السابعة مساءً.

وصدر التنبيه نفسه لمنطقة مكة المكرمة وتشمل (الخرمة، القنفذة، الليث، المويه، تربة، رنية) من الحادية عشرة صباحًا إلى السابعة مساءً، ولمنطقة الحدود الشمالية (رفحاء) من الثانية عشرة ظهرًا إلى السابعة مساءً، ولمنطقة الرياض وتشمل (السليل، وادي الدواسر) من الثانية عشرة ظهرًا إلى السادسة مساءً.

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وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس في المملكة اليوم الثلاثاء، توقّعت فيه أن تكون هناك رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الواقعة ما بين وادي الدواسر ونجران، وكذلك على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر.

وأشارت «الأرصاد» إلى أنّ الطقس سيبقى حارًا إلى شديد الحرارة، مصحوبًا برياح نشطة على المنطقة الشرقية، فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير.