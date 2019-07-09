السعودية اليوم / مدير تعليم عنيزة يطلع على سير عمل الدراسة بالفصل الصيفي



عنيزة 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

اطلع مدير التعليم بمحافظة عنيزة محمد بن سليمان الفريح أمس، على سير العمل في الفصل الدراسي الصيفي بثانوية الأمير سلطان، بحضور مساعد مدير التعليم لشؤون البنين عبدالله القرزعي.

وتجول "الفريح" على القاعات الدراسية، مطلعاً على جهود طاقم المدرسة في تسيير العملية التعليمية بالفصل الدراسي الصيفي، مستمعاً لاقتراحات الطلاب وآرائهم، مقدماً شكره للمدرسة وجميع طاقمها على جهودهم المبذولة.

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10:35ت م

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