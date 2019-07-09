سياسي / اهتمامات الصحف العراقية



بغداد 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الثلاثاء نتائج العملية الأمنية الواسعة التي انطلقت أمس الأول بمشاركة قوات عراقية مشتركة لتعقب وملاحقة خلايا داعش ومقراته في المناطق الصحراوية المحاذية لمحافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين .

واهتمت باستقبال الرئيس العراقي برهم صالح، السفير الألماني لدى العراق, والذي بحث العلاقات بين البلدين والاوضاع بالمنطقة .

وتطرقت إلى تصويت مجلس النواب على التعديل الأول لقانون الموازنة الاتحادية العراقية في جلسته أمس .

كما تناولت اللقاء الذي جرى بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والمبعوث الأميركي الخاص جيمس جيفري والذي تركز حول الأوضاع والمستجدات التي تشهدها المنطقة، والتنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك ومكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود العراقية.

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10:23ت م

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