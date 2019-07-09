

بريدة 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

استقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم وجب بن علي العتيبي بمكتبه أمس، محافظ النبهانية طارق بن عبدالله اليحيى.

وجرى خلال اللقاء بحث الجهود والأعمال التي يقوم بها فرع الوزارة للعناية والاهتمام بالجوامع والمساجد بالمحافظة، ومتابعة أعمال الصيانة لها، وتكثيف البرامج الدعوية حول الأمن الفكري، وتحصين الشباب فكرياً وعقدياً.

// انتهى //

10:07ت م

0020





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير الشؤون الإسلامية بالقصيم يلتقي محافظ النبهانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.