سياسي / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال رئاسته القمة التنسيقية الأولى للاتحاد الإفريقي أمس بالنيجر، أن التجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية بالقارة ركيزة أساسية لتعزيز العمل المشترك، مشددًا على مساندة الاتحاد الإفريقي جميع المستثمرين لتدعيم المشروعات الاقتصادية في القارة.

وأشارت إلى أن إيران بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب بمستوى يفوق نسبة 5ر4% متجاوزة بذلك الحد المسموح به وفقًا للاتفاق النووي، لافتة الانتباه إلى أن طهران تهدد بالتخلي عن المزيد من التزاماتها النووية في المرحلة المقبلة.

وأخبرت صحف الثلاثاء عن رفض ألمانيا أمس دعوة وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية لإرسال قوات برية إلى سوريا.

وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات طالت 27 فلسطينيًا من الضفة الغربية المحتلة، كما اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى من باب المغاربة.

وتحدثت عن وصول ثاني سفينة حفر تركية قبالة ساحل شمال شرق جزيرة قبرص، للبدء خلال أيام في عمليات الحفر للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ مقتل 13 مدنيًا في غارة جوية بنيجيريا، تزامنًا مع تصدي الجيش النيجيري لهجوم شنه مسلحون في ولاية بورنو.

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