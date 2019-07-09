السعودية اليوم / "طرق التفكير الناقد" دورة تدريبية بتعليم نجران



نجران 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

تنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران غداً، دورة تدريبية بعنوان "طرق التفكير الناقد"، وذلك ضمن برنامج التدريب الصيفي، بمركز التدريب والابتعاث للبنات بالمنطقة.

وتهدف الدورة التي تقدمها المدربة وردة النملان، إلى التعريف بمفهوم التفكير الناقد، وتنمية مهارات التفكير الناقد وطرق صناعته وتحديد مهاراته والشروط الواجب توافرها في البيئة المدرسية والصفية، إلى جانب ايجاد البيئة المحفزة للتفكير الناقد وتوظيفه في المناهج الدراسية وإعداد أوراق عمل حول استراتيجيات التفكير الناقد.

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10:05ت م

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