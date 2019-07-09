السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة يشرف العشاء الذي أقامه نائب عمدة موسكو



موسكو 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة مساء أمس، حفل العشاء الذي أقامه تكريماً لسموه نائب عمدة موسكو مكسيم

لكسوتوف.

كما اصطحب نائب عمدة موسكو سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة في جولة على الساحة الحمراء وسط موسكو، مطلعاً على ما تضمنته من إنشاءات معمارية تاريخية، مستمعاً إلى شرح عن ما تمثله الساحة من شواهد حاضرة وماضية للمدينة وتاريخها وثقافتها.

حضر حفل العشاء الوفد الرسمي المرافق لسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة.

كما حضره من الجانب الروسي نائب وزير النقل لحكومة موسكو بلوتوف جاميد والنائب الأول لمدير النقل وتطوير البنية التحتية في حكومة موسكو اندريكن سيرجي ونائب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية والدولية لحكومة موسكو شوتيان كو ونائب مدير المراقبة والتنسيق لمجمع النقل ميخائيل كيرلينج والنائب الأول لمدير شركة ميترو بوليتان الحكومية رامان لاتيوبوف، وعدد من المسؤولين في روسيا الاتحادية.

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09:59ت م

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