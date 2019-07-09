2019-07-09

ماذا تعرف عن مشروع الفيصلية في مكة المكرمة؟

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تصدر مشروع الفيصلية في مكة المكرمة واجهة الأحداث خلال الساعات الماضية، بعد تدشين الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة عن تخصيص أرض في مشروع الفيصلية لإنشاء مطار للحج والعمرة يرتبط بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بالتعاون مع هيئة الطيران المدني.

أهداف مشروع الفيصلية

يستهدف مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بمنطقة مكة المكرمة تغذية حوالي 340 ألف منزل ومواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد السكان وضيوف الرحمن وما يترتب عليها من زيادات متوقعة للطلب على الكهرباء والطاقة النظيفة.

ويوفر مشروع الفيصلية أيضا مميزات عديدة منها تغذية الشبكة الكهربائية بالمنطقة الغربية في أوقات الذروة ورفع أمن ومرونة الطاقة الكهربائية وتغذية مشروع الفيصلية بالطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية التي تصل إلى أكثر من 4 ملايين طن سنوياً وخلق فرص استثمارية وصناعية يترتب عليها إيجاد وظائف تقدر من 3 – 4 آلاف وظيفة إنشائية، وحوالي 150 – 200 وظيفة تشغيلية حيث ستسهم في استيعاب وتطوير القدرات السعودية.

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مشاريع تنموية كبرى

ويعد مشروع الفيصلية أحد المشاريع التنموية الكبرى في منطقة مكة المكرمة التي كشف عنها الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة في يوليو 2017م، ويقع المشروع في الجهة الغربية من المملكة العربية السعودية، بين مدينتي جدة ومكة المكرمة.

ويتكون مشروع الفيصلية من سبع مراحل وتبدأ المرحلة الأولى في عام 2019م ويكتمل المشروع في عام 2050م وتقدر مساحته بـ 2354 كم².

ومن المتوقع المباشرة ببناء خمسة مواقع ضمن المرحلة الأولى كنقطة انطلاق للمشروع وتتضمن ميناء تجاري ومرسى يخوت ومنطقة تجارية ومنطقة سياحية وحي سكني وسيتم تنفيذ شبكة مواصلات متطورة تسهل عملية التنقل بن جميع مكونات الفيصلية وربطها مباشرة مع مشروع النقل العام بمكة المكرمة ومواصلات جدة وقطار الحرمين السريع.

كما تم تصميم المخطط العام لـ مشروع الفيصلية ليكون مهيئاً لعمل مشاريع خاصة بالسكك الحديدية مكونة من 4 عناصر تشمل القطارات الخفيفة والقطارات الجماعية والترام والتاكسي البحري.