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رياح مثيرة للأتربة والغبار على محافظتي الليث والقنفذة
متابعات الخليج 365 - واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من رياح نشطة وأتربة مثارة تصحب بتدني في مدى الرؤية على محافظتي الليث والقنفذة, وتستمر حتى السابعة مساءً.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى – رياح نشطة مثيرة للأتربة على الأجزاء الواقعة ما بين وادي الدواسر ونجران كذلك على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر.
في حين يبقي الطقس حار الى شديد الحرارة يصحب برياح نشطة على المنطقة الشرقية. كما تكون السماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير .
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