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هل توجد علاقة بين تذبذب الضغط والجن؟.. النمر يحسم الجدل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أجاب الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين على سؤال متداول بكثرة خاصة خلال الآونة الأخيرة، وهو “هل صحيح اللي معه تذبذب في الضغط يكون معه (جني)؟”.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لولا كثرة طرح هذا السؤال وشيوعه لما أجبت عليه”.
وأضاف “الجواب أن هناك أسباباً طبية عضوية ونفسية لتذبذب الضغط يجب مناقشتها مع طبيبك، ومن الجهل أن تُعلق تلك الظاهرة على شيء من علم الغيب بدون نص شرعي واضح الدلالة”.
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