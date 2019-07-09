إيداع دعم حساب المواطن خلال ساعات.. التسجيل مستمر عبر هذا الرابط

2019-07-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

ساعات قليلة تفصلنا عن إيداع الدعم في حساب متابعات الخليج 365 للدفعة العشرين، حيث يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين خلال الساعات الأولى من صباح يوم غد الأربعاء.

وبحسب النظام المتبع، يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي ويتم تقديم الموعد يوماً واحداً أو تأخيره يوماً واحداً إذا ما تصادف مع إجازة رسمية.

وبذلك يكون يوم غد الأربعاء هو موعد صرف الدعم للدفعة الـ20 في حساب متابعات الخليج 365.

التسجيل مستمر

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من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ21، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة العشرين بمشيئة الله.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.