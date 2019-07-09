شكرا لقرائتكم خبر عن طقس حار على غالبية مناطق المملكة.. اليوم «الثلاثاء» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (الرياض)
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الثلاثاء)، رياح نشطة مثيرة للأتربة على الأجزاء الواقعة ما بين وادي الدواسر ونجران، كذلك على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر. في حين يبقي الطقس حار إلى شديد الحرارة يصحب برياح نشطة على المنطقة الشرقية، كما تكون السماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-46 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.
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