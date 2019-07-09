145 ألف استبيان استقصائي لتقييم جودة الخدمات في التدريب التقني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفذت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 145 ألف استبيان استقصائي عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة لجميع المتدربين والمتدربات بالمنشآت التدريبية، وذلك في إطار مشروع تقييم جودة الخدمات - المستكشف الخفي - لهدف قياس مستوى جودة الخدمات على أرض الواقع مما ينعكس على تحسين جودة الخدمات التدريبية التي تقدّمها تلك المنشآت، والعمل على ضمان سير مخرجات التدريب وتحقيق النتائج المأمولة.

وبين مدير عام الإدارة العامة لجودة التدريب المهندس عبدالرحمن بن عبدالله المرواني أنه بالإضافة لاستطلاعات الرأي للمستفيدين عبر الاستبانات فقد تم تقييم 27 منشأة تدريبية في 11 منطقة على مستوى المملكة، وتنفيذ 27 زيارة مستكشفين خفيين خلال مراحل المشروع لهذا العام، حيث شمل التقييم العناصر المتعلقة ببيئة التدريب وخدمات البرامج التدريبية وخدمات المكتبة، والتعامل مع الشكاوى والاقتراحات.

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وأضاف المرواني أن معدل نتائج التقييم بلغ 5,7 من 7 بتقدم ملحوظ مقارنة بنتائج مرحلة التطبيق الأولى لنتائج تقييم خدمات تشجيع المواهب والابتكار، خدمات التدريب التعاوني، خدمات الإرشاد والتوجيه، إضافة إلى خدمات القبول والتسجيل.

من جهة أخرى تم رصد التقييمات المنخفضة لعدد من الخدمات الأُخرى التي يجري العمل عليها من أجل رفع كفاءتها وجودتها.

يذكر أن مشروع المستكشف الخفي يهدف لتقييم أداء الخدمات وجودتها استناداً إلى معايير محددة، وتقييم الخدمة من وجهة نظر المستفيد بطريقة موضوعية، إضافة إلى تعزيز أداء المنشآت التدريبية بشكل كبير وتحسين الخدمات التي تعاني من ضعف الأداء، ويمر المشروع بأربع مراحل رئيسية أولها نشر الاستبانات الاستقصائية وتحديد الخدمات للمنشآت التي ستتم زيارتها، والتخطيط الذي يتضمن تدريب المستكشفين، إضافة إلى تنفيذ محاكاة وهمية للزيارات الميدانية، ومرحلة التنفيذ والشخوص الى المنشآت التدريبية المراد تقييمها فيما تختتم مراحل المشروع بمرحلة تحليل النتائج وإعداد خطط الاستدامة لنقاط القوة والخطط التحسينية لنقاط الضعف.