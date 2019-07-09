، "الغذاء والدواء" تكثّف رقابتها على ثمانية منافذ خلال موسم الحج ،

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كثّفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، رقابتها على منافذ دخول الحجاج الجوية والبحرية والبرية خلال موسم حج 1440هـ؛ لضمان سلامة الغذاء، ومأمونيّة وجودة وفعالية الدواء، وسلامة وكفاءة الأجهزة والمستلزمات الطبية.
ويراقب مفتشو "الغذاء والدواء" الإرساليات والشحنات الواردة مع بعثات الحجاج من خلال مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة، وميناء جدة الإسلامي، ومنافذ: الحديثة، حالة عمار، البطحاء، جديدة عرعر، والوديعة.
وتراقب الهيئة خلال فترة الحج المنشآت الغذائية الواقعة في نطاق أمانة العاصمة المقدّسة، ومنطقة المدينة المنوّرة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافةً إلى التفتيش الصحي على الأضاحي التي تُذبح في المسالخ الواقعة بمشعر مِنى بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية، وتفتش على الخدمات الغذائية المقدمة في فنادق مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، ووسائل نقل الأغذية الداخلة إلى مكة المكرّمة.
كما تعقد "الغذاء والدواء" ورش عمل توعوية لمتداولي الأغذية بمطابخ الإعاشة في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، إضافةً إلى توعية الحجاج بسلامة الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية.
"الغذاء والدواء" تكثّف رقابتها على ثمانية منافذ خلال موسم الحجصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-09
كثّفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، رقابتها على منافذ دخول الحجاج الجوية والبحرية والبرية خلال موسم حج 1440هـ؛ لضمان سلامة الغذاء، ومأمونيّة وجودة وفعالية الدواء، وسلامة وكفاءة الأجهزة والمستلزمات الطبية.
ويراقب مفتشو "الغذاء والدواء" الإرساليات والشحنات الواردة مع بعثات الحجاج من خلال مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة، وميناء جدة الإسلامي، ومنافذ: الحديثة، حالة عمار، البطحاء، جديدة عرعر، والوديعة.
وتراقب الهيئة خلال فترة الحج المنشآت الغذائية الواقعة في نطاق أمانة العاصمة المقدّسة، ومنطقة المدينة المنوّرة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافةً إلى التفتيش الصحي على الأضاحي التي تُذبح في المسالخ الواقعة بمشعر مِنى بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية، وتفتش على الخدمات الغذائية المقدمة في فنادق مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، ووسائل نقل الأغذية الداخلة إلى مكة المكرّمة.
كما تعقد "الغذاء والدواء" ورش عمل توعوية لمتداولي الأغذية بمطابخ الإعاشة في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، إضافةً إلى توعية الحجاج بسلامة الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية.
09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
09:36 AM
بهدف ضمان سلامة وكفاءة الأجهزة والمستلزمات الطبية وجودة الفعالية
كثّفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، رقابتها على منافذ دخول الحجاج الجوية والبحرية والبرية خلال موسم حج 1440هـ؛ لضمان سلامة الغذاء، ومأمونيّة وجودة وفعالية الدواء، وسلامة وكفاءة الأجهزة والمستلزمات الطبية.
ويراقب مفتشو "الغذاء والدواء" الإرساليات والشحنات الواردة مع بعثات الحجاج من خلال مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة، وميناء جدة الإسلامي، ومنافذ: الحديثة، حالة عمار، البطحاء، جديدة عرعر، والوديعة.
وتراقب الهيئة خلال فترة الحج المنشآت الغذائية الواقعة في نطاق أمانة العاصمة المقدّسة، ومنطقة المدينة المنوّرة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافةً إلى التفتيش الصحي على الأضاحي التي تُذبح في المسالخ الواقعة بمشعر مِنى بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية، وتفتش على الخدمات الغذائية المقدمة في فنادق مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، ووسائل نقل الأغذية الداخلة إلى مكة المكرّمة.
كما تعقد "الغذاء والدواء" ورش عمل توعوية لمتداولي الأغذية بمطابخ الإعاشة في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، إضافةً إلى توعية الحجاج بسلامة الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية.
، "الغذاء والدواء" تكثّف رقابتها على ثمانية منافذ خلال موسم الحج ،
المصدر : الخليج 365
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