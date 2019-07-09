، "العمل" تمدد فترة التسجيل بمراكز الرعاية النهارية لـ22 ذو القعدة ،

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مددت وزارة العمل فترة التسجيل للالتحاق بمراكز الرعاية النهارية لغاية 22 من شهر ذو القعدة.
وكان وزير العمل قد قال عبر حسابه في "تويتر": حرصًا منا في #وزارة_العمل_والتنمية_الاجتماعية على إتاحة الفرصة لأبنائنا وبناتنا من #الأشخاص_ذوي_الإعاقة للالتحاق بمراكز الرعاية النهارية، ممن لم تسنح لهم فرصة التسجيل في الفترة السابقة؛ فقد أصدرنا قرارًا بتمديد فترة التسجيل حتى يوم 22 من ذو القعدة 1440هـ.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، فتح إمكانية النقل وتغيير مراكز الرعاية النهارية؛ اعتبارًا من تاريخ 7 ذو القعدة إلى تاريخ 6 محرم لمن تم اعتماد تسجيلهم للعام الدراسي 1440/ 1441هـ.
"العمل" تمدد فترة التسجيل بمراكز الرعاية النهارية لـ22 ذو القعدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-09
مددت وزارة العمل فترة التسجيل للالتحاق بمراكز الرعاية النهارية لغاية 22 من شهر ذو القعدة.
وكان وزير العمل قد قال عبر حسابه في "تويتر": حرصًا منا في #وزارة_العمل_والتنمية_الاجتماعية على إتاحة الفرصة لأبنائنا وبناتنا من #الأشخاص_ذوي_الإعاقة للالتحاق بمراكز الرعاية النهارية، ممن لم تسنح لهم فرصة التسجيل في الفترة السابقة؛ فقد أصدرنا قرارًا بتمديد فترة التسجيل حتى يوم 22 من ذو القعدة 1440هـ.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، فتح إمكانية النقل وتغيير مراكز الرعاية النهارية؛ اعتبارًا من تاريخ 7 ذو القعدة إلى تاريخ 6 محرم لمن تم اعتماد تسجيلهم للعام الدراسي 1440/ 1441هـ.
09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
09:19 AM
الراجحي: حرصًا من الوزارة على إتاحة الفرصة لأبنائنا ممن لم يسجلوا
مددت وزارة العمل فترة التسجيل للالتحاق بمراكز الرعاية النهارية لغاية 22 من شهر ذو القعدة.
وكان وزير العمل قد قال عبر حسابه في "تويتر": حرصًا منا في #وزارة_العمل_والتنمية_الاجتماعية على إتاحة الفرصة لأبنائنا وبناتنا من #الأشخاص_ذوي_الإعاقة للالتحاق بمراكز الرعاية النهارية، ممن لم تسنح لهم فرصة التسجيل في الفترة السابقة؛ فقد أصدرنا قرارًا بتمديد فترة التسجيل حتى يوم 22 من ذو القعدة 1440هـ.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، فتح إمكانية النقل وتغيير مراكز الرعاية النهارية؛ اعتبارًا من تاريخ 7 ذو القعدة إلى تاريخ 6 محرم لمن تم اعتماد تسجيلهم للعام الدراسي 1440/ 1441هـ.
، "العمل" تمدد فترة التسجيل بمراكز الرعاية النهارية لـ22 ذو القعدة ،
المصدر : الخليج 365
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