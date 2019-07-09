محمد بن مسعود - الدمام - ترقب لإعلان تفاصيله من "التعليم" وإعلان اللائحة نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، تفاصيل قرار الجهات المعنية الذي صدر الأسبوع قبل الماضي، بالموافقة على سلم رواتب الوظائف التعليمية. ونص السلم الجديد على توزيع المعلمين والمعلمات على رتب ومستويات ودرجات، فيما حدّدت فيه العلاوات السنوية. وينتظر أن تعلن وزارة التعليم تفاصيل السلم، إضافة إلى ترقب الأوساط التعليمية إعلان لائحة الوظائف التعليمية التي تقرّها لجنة مشكّلة في وزارة الخدمة المدنية. رسمياً .. نشر تفاصيل السلم الجديد للوظائف التعليمية عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-07-09 نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، تفاصيل قرار الجهات المعنية الذي صدر الأسبوع قبل الماضي، بالموافقة على سلم رواتب الوظائف التعليمية. ونص السلم الجديد على توزيع المعلمين والمعلمات على رتب ومستويات ودرجات، فيما حدّدت فيه العلاوات السنوية. وينتظر أن تعلن وزارة التعليم تفاصيل السلم، إضافة إلى ترقب الأوساط التعليمية إعلان لائحة الوظائف التعليمية التي تقرّها لجنة مشكّلة في وزارة الخدمة المدنية. Advertisements 09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440 09:15 AM اخر تعديل 09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440 10:02 AM ترقب لإعلان تفاصيله من "التعليم" وإعلان اللائحة ترقب لإعلان تفاصيله من "التعليم" وإعلان اللائحة نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، تفاصيل قرار الجهات المعنية الذي صدر الأسبوع قبل الماضي، بالموافقة على سلم رواتب الوظائف التعليمية. ونص السلم الجديد على توزيع المعلمين والمعلمات على رتب ومستويات ودرجات، فيما حدّدت فيه العلاوات السنوية. وينتظر أن تعلن وزارة التعليم تفاصيل السلم، إضافة إلى ترقب الأوساط التعليمية إعلان لائحة الوظائف التعليمية التي تقرّها لجنة مشكّلة في وزارة الخدمة المدنية. ، رسمياً .. نشر تفاصيل السلم الجديد للوظائف التعليمية ،

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