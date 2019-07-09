وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تباشر حالة طفلة معنَّفة.. وتستدعي الأم لوحدة الحماية الاجتماعية

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أعلنت وزارة العمل والتنمية والاجتماعية أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الذي يُظهر إحدى الأمهات وهي تعنِّف طفلتها تعنيفًا جسديًّا ولفظيًّا ونفسيًّا، إضافة إلى تلقي الوزارة بلاغًا عن هذه الحالة عبر مركز بلاغات العنف الأسري، فقد تواصلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع ذوي الطفلة بعد جمع المعلومات اللازمة عن طريق فريق متخصص في وحدة الحماية الاجتماعية بجدة.

وتفيد الوزارة بأن الفريق قام بالتثبُّت من المعلومات كافة، وذلك من خلال التواصل مع الطفلة وذويها لاستكمال دراسة الحالة، وتطبيق الإجراءات النظامية التي تكفل حمايتها.

والوزارة إذ تعلن ذلك فإنها تؤكد حرصها التام على تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفلة والأسرة. كما تدعو الوزارة المواطنين كافة لعدم التردد بالإبلاغ عن حالات العنف الأسري عبر الوسائل والقنوات الرسمية؛ كي تتمكن وحدات الحماية الاجتماعية من الوصول إليها، وهي: مركز بلاغات التعرض للإيذاء على الرقم 1919 الذي يتلقى البلاغات بسرية تامة على مدار الساعة، أو من خلال حساب مركز بلاغات العنف الأسري في موقع التواصل الاجتماعي تويتر (@mlsd_1919)، أو عبر وحدات الحماية الاجتماعية المنتشرة في مختلف المناطق.