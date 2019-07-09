ترمب يستقبل ريما بنت بندر في البيت الأبيض.. ويتسلم أوراق اعتمادها

دبي - بواسطة محمد فارس «عكاظ» (جدة)

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض، (الاثنين)، الأميرة ريما بنت بندر، وذلك لتقديم أوراق اعتمادها سفيرة لخادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لما نشرته سفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن عبر حسابها في «تويتر»، فقد نقلت الأميرة ريما بنت بندر تحيات وأطيب تمنيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى الرئيس ترمب والشعب الأمريكي.

السيرة الذاتية للأميرة ريما بنت بندر سفيرة السعودية في واشنطن

من Akhbaar24

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وقالت الأميرة ريما إن الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ضرورية لمصالح كلا البلدين، معبرة عن ثقتها في أن البلدين قادران على التغلب على أي تحديات على المستوى الإقليمي أو العالمي.

كما غردت الأميرة ريما بنت بندر عبر حسابها في «تويتر» بقولها: «قدمت اليوم لفخامة الرئيس الأمريكي أوراق اعتمادي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة، ونقلت لفخامته تحيات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الى الرئيس والشعب الأمريكي».

وأضافت الأميرة ريما: «سأسعى -بعون الله- إلى بذل كافة الجهود لخدمة مصالح وطني ومواطنيه وتعزيز علاقاتنا الإستراتيجية».