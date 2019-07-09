لعبة "ببجي" تعود للواجهة بهاشتاج يطالب بحظرها في السعودية

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عادت لعبة الإدمان "ببجي" إلى الواجهة عبر هاشتاج #حظر_ببجي_في_السعودية، مجددين المطالب بحظرها في السعودية بعد أن استحوذت على عقول الأطفال والشباب والمراهقين وأهدرت وقتهم ليتحول الشخص بعد ممارسة هذه اللعبة إلى مدمن قتل وعاشق للدماء، الأمر الذي دفع بعض الدول إلى التحذير من خطورة ببجي PUBG مما حدا ببعض الدول الإعلان بحظرها وملاحقة من يقوم بلعبها.
وفي التفاصيل، تصدر هاشتاج #حظر_ببجي_في_السعودية بعد وصوله إلى الترند السعودي ومطالبات بمنع اللعبة الأكثر انتشارًا حول العالم من المملكة العربية السعودية.
وكانت المملكة الأردنية الهاشمية قد أعلنت حظر لعبة ببجي قبل يومين بشكل رسمي، حيث أكد رئيس مجلس مفوضى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالأردن، المهندس غازي الجبور، أن الهيئة أوقفت ما يسمى لعبة بابجي أو "بوبجي"، ومنعها في المملكة نتيجة العديد من الشكاوى التي وردت إلى الهيئة؛ لما لها من نتائج سلبية، انعكست على المجتمع بشكل كامل.
السلطات الأردنية تحظر لعبة بابجي
من Sky News Arabia
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السلطات الأردنية تحظر لعبة بابجي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.