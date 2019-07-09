مواطن يوثِّق أسلوب احتيال لعمالة محطات الوقود على المواطنين

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

حذَّر مواطن عبر مقطع فيديو متداوَل من أحد أساليب النصب والغش التجاري المستخدمة والمتكررة من قِبل العمالة التي تقدِّم خدمة تعبئة الوقود للمركبات. ووثق المواطن قيام العمالة بإيقاف "طلمبة ماكينة البنزين" على 5 و6 ريالات قبل تعبئة المركبات؛ وبالتالي يتم الغش والاستفادة من المبلغ الزائد، وإيهام أصحاب المركبات بأن الماكينة على الرقم "صفر". مطالبًا الجهات المعنية بمحاسبتهم. © Sabq News قدمت بواسطة © Sabq News قدمت بواسطة

ومن جانبه، أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر": "بعد أسبوع من الآن يأتي قرار إلزام محطات الوقود بتوفير الدفع الإلكتروني ⁧#مدى في محطات الوقود ضمن مبادرة إلزام منافذ البيع بتوفير الدفع الإلكتروني، وهي إحدى مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة ⁧#التستر_التجاري". © Sabq News قدمت بواسطة